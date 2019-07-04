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Социум 04.07.2019 16:34

В Азербайджане создается Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты.

Соответствующий указ Алиева опубликован в четверг на сайте главы государства.

Обсерватория будет создана при министерстве труда и социальной защиты населения.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев создать Национальную обсерваторию по вопросам рынка труда и социальной защиты в статуте публичного юридического лица.

Обсерватория создается для оценки текущей ситуации в сферах рынка труда и социальной защиты, изучения тенденций развития и проведения мониторингов, а также подготовкой прогнозов и анализов для принятия эффективных управленческих решений в этих областях.

Осуществление функций учредителей Обсерватории возложены на кабмин, который должен утвердить устав, Положение данной организации, уставный капитал структуру и штатное расписание, и на Минтруда и социальной защиты населения.

Н.Аббасова

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Тэги: СОЦЗАЩИТА-, ОБСЕРВАТОРИЯ, УКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]