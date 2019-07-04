Еврокомиссия обеспокоена ростом антисемитизма в странах ЕС

Четверо из пяти молодых европейцев-евреев заявили, что антисемитизм является проблемой в их стране, и считают, что за последние пять лет он усилился.
Еврокомиссия вместе с Агентством по основным правам (FRA) представили в четверг исследование "Опыт и представления об антисемитизме", которое свидетельствует о заметном росте антисемитизма в странах ЕС.
44% молодых европейцев-евреев сообщили, что подвергались антисемитским преследованиям, причем 80% из них не заявляли об этих случаях в полицию или другой государственный или общественный орган. Они опасаются за безопасность в Европе, не осмеливаются носить кипу, а некоторые даже рассматривают возможность эмиграции.
Еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Юрова призвала европейские институты объединить усилия в борьбе с антисемитизмом в Европе. "Мы хотим, чтобы молодые граждане-евреи росли в Европе, в полной мере ощущая ее своим домом, - заявила Юрова в связи с публикацией исследования. - Антисемитизм - это угроза нашим европейским ценностям".
Усиление антисемитизма произошло на фоне роста влияния популистских сил в ЕС, что продемонстрировали недавние выборы в Европарламент.
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