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Дальнее зарубежье 04.07.2019 19:02

Еврокомиссия обеспокоена ростом антисемитизма в странах ЕС

Четверо из пяти молодых европейцев-евреев заявили, что антисемитизм является проблемой в их стране, и считают, что за последние пять лет он усилился.

Еврокомиссия вместе с Агентством по основным правам (FRA) представили в четверг исследование "Опыт и представления об антисемитизме", которое свидетельствует о заметном росте антисемитизма в странах ЕС.

44% молодых европейцев-евреев сообщили, что подвергались антисемитским преследованиям, причем 80% из них не заявляли об этих случаях в полицию или другой государственный или общественный орган. Они опасаются за безопасность в Европе, не осмеливаются носить кипу, а некоторые даже рассматривают возможность эмиграции.

Еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Юрова призвала европейские институты объединить усилия в борьбе с антисемитизмом в Европе. "Мы хотим, чтобы молодые граждане-евреи росли в Европе, в полной мере ощущая ее своим домом, - заявила Юрова в связи с публикацией исследования. - Антисемитизм - это угроза нашим европейским ценностям".

Усиление антисемитизма произошло на фоне роста влияния популистских сил в ЕС, что продемонстрировали недавние выборы в Европарламент.

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Тэги: ЕВРОПА, АНТИСЕМИТИЗМ, ИССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]