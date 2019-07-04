Рим очистили от мусора перед приездом Путина

Вице-спикер нижней палаты парламента Италии Мара Карфанья в четверг предложила чаще приглашать в Рим глав государств, чтобы улицы итальянской столицы поддерживались в чистоте.

"Учитывая усердие, с которым Рим был очищен от мусора к приезду (президента РФ) Владимира Путина, а также то, что в мире насчитывается 196 независимых государств, мы предлагаем приглашать к нам глав государства каждые 1,86 дня. Это единственный способ убрать мусор из города", - написала вице-спикер в Twitter.

Ранее в четверг президент РФ начал визит в Италию.