S&P прогнозирует снижение доли проблемных кредитов в Азербайджане до 16% к 2021г

Международное рейтинговое агентство S&P Global прогнозирует сокращение доли проблемных займов в Азербайджане до 16% общего кредитного портфеля банков страны к 2021 году.
"В Азербайджане чрезмерный уровень проблемных займов достиг своего пика – 65% - в 2015 году, вследствие слабого управления рисками и чрезмерного кредитования в иностранной валюте, в частности в крупнейшем банке страны – Международном банке Азербайджана (МБА)", - говорится в исследовании S&P "Смогут ли банки в России и ряде соседних стран справиться с большим объемом проблемных кредитов".
По данным агентства, доля проблемных займов в общем кредитном портфеле банков постепенно снижалась и к концу 2018 года составила 19%.
"Мы ожидаем, что доля проблемных кредитов азербайджанских банков составит 18% от общего портфеля займов в 2019 году, в 2020 году – сократится до 16%", - отмечается в исследовании.
Аналитики агентства подчеркивают, что Азербайджан начал проводить работу для решения данной проблемы и активно занялся реформированием системы банкротства, расширяя права кредиторов и глубину кредитной информации. "Однако мы считаем, что пройдет несколько лет, пока эти реформы дадут значимые результаты", - указывается в документе.
Аналитики агентства также указывают, что показатели качества активов банков в Азербайджане могут ухудшиться в случае девальвации национальной валюты. «Это отражает высокую долю валютных кредитов. Этот риск сохраняется, несмотря на то, что многие финструктуры снизили уровень долларизации своих портфелей», - отмечается в исследовании.
В анализе S&P рассматривало банки России, Казахстана, Грузии, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Армении и Украины.
В целом S&P отмечает устойчиво высокий объем проблемных кредитов - около $150 млрд для восьми стран, рассматриваемых в отчете, что останется важным фактором, ограничивающим кредитные рейтинги банков в большинстве стран.
"Недостаточный прогресс в устранении важных недостатков банковского надзора и корпоративного управления будет и в дальнейшем оказывать давление на показатели качества активов банков в регионе. Снижение средних темпов экономического роста, а также низкий уровень эффективности законодательной системы и процедур банкротства в рассматриваемых странах будут сдерживать "расчистку" сектора", - говорится в исследовании.
Как следствие, в рамках базового сценария S&P предполагает, что в 2019-2020 годах качество активов банков указанных стран улучшится лишь незначительно и эти улучшения не приведут к повышению кредитных рейтингов.
"Передача проблемных кредитов в банки "плохих" активов, образованные в России, Казахстане, Азербайджане и Белоруссии, способствовала "расчистке" портфелей некоторых банков, однако данное улучшение ситуации может быть временным ввиду отсутствия реформ в отношении банковского надзора, процедур банкротства и корпоративного управления", - говорится в материалах.
По данным Центрального банка Азербайджана кредитный портфель банков и НБКО страны в январе-мае 2019 года увеличился на 1,41% - до 13 млрд 198 млн манатов. Объем просроченных кредитов на начало июня составляет 1 млрд 494,3 млн манатов (спад с начала года на 5,7% - ИФ) или 11,3% всех кредитов.
А.Мамедов
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