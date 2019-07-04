Азербайджан в 2018г поставил в Грузию 2,2 млрд кубометров газа

Объем инвестиций, осуществленных в энергетический и газовый секторы Грузии в 2018 году, составил 324,3 млн лари ($115,2 млн по текущему курсу - ИФ), что на 37% меньше, чем в 2017 году, говорится в аудированном по итогам года отчете Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC).

Согласно отчету, в прошлом году в электроэнергетический сектор страны на увеличение производства, обеспечение надежности и качества передачи-диспетчеризации и распределения электроэнергии фактически было направлено 223,8 млн лари. Эта сумма на 40,6% меньше, чем планировалось вложить, и на 22,9% меньше, чем было израсходовано в предыдущем году.

По информации регулятора, суммарная установленная мощность электростанций Грузии на начало 2019 года составляла 4 тыс. 179,3 МВт, что на 1,6% больше, чем годом ранее. В 2018 году в эксплуатацию введены 9 гидроэлектростанций общей мощностью 67,24 МВт, в том числе две средней мощности - Кирнати ГЭС (27,47 МВт) и Олдэнерджи ГЭС (21,39 МВт), а также 7 малых ГЭС общей мощностью 18,38 МВт.

Производство электроэнергии в Грузии в 2018 году выросло на 5,5% - до 12 млрд 148,6 млн кВт.ч. При этом республика импортировала 1 млрд 509 млн кВт.ч электроэнергии (рост на 0,8%), а экспортировала - 589 млн кВт.ч (снижение на 14,2%). Потребление электроэнергии в стране увеличилось на 6,1% - до 12 млрд 595,7 млн кВт.ч.

Инвестиции в сектор природного газа Грузии в 2018 году сократились в 2,2 раза - до 100,5 млн лари, что на 10,3% больше, чем планировалось вложить.

Спрос в республике на природный газ, потребности в котором республика удовлетворяет почти на 100% за счет его импорта, в прошлом году снизился на 3,2% - до 2 млрд 286 млн, что регулятор объясняет теплой зимой.

Наибольшая часть поставок газа была получена из Азербайджана, откуда в 2018 году поступило 2 млрд 223 млн куб. м, в том числе 1 млрд 105 млн куб. м - от грузинской "дочки" Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), 1 млрд 118 млн куб. м - в рамках проекта "Шах-Дениз". 39 млн куб. м газа поступило из России, 15 млн куб. м было получено от Армении (за счет транзита российского газа в эту республику), остальные 9 млн куб. м составила собственная добыча в Грузии.

В отчете регулятора приводится также объем инвестиций, осуществленных в 2018 году в системы водоснабжения Грузии, который фактически составил 235 млн лари, что на 13,8% больше, чем в 2017 году.

Как сообщалось ранее, согласно уточненному в июне балансу электроэнергии Грузии на 2019 год, ее производство планируется в объеме 12 млрд 617,4 млн кВт.ч, импорт - 1 млрд 644,3 млн кВт.ч, экспорт - 426,2 млн кВт.ч. Месяцем раньше изменения были внесены и в баланс природного газа Грузии, в соответствии с которыми его потребление в стране в этом году прогнозируется в объеме 2 млрд 618 млн куб. м.