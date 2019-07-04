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СНГ 04.07.2019 19:19

Лукашенко назвал отношения с США одним из приоритетов для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь", - говорится в поздравлении Лукашенко.

"Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко пожелал успехов и благополучия Трампу, его семье и американскому народу.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]