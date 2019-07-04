Лукашенко назвал отношения с США одним из приоритетов для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь", - говорится в поздравлении Лукашенко.

"Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко пожелал успехов и благополучия Трампу, его семье и американскому народу.