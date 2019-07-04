Еврокомиссия оштрафовала на 16 млн евро пять итальянских металлургических компаний за картельный сговор

Еврокомиссия в исполнение антимонопольного законодательства ЕС повторно оштрафовала пять итальянских производителей арматурных стержней для железобетона на 16 млн евро за картельный сговор по установлению фиксированных цен.

В опубликованном в четверг коммюнике сообщается, что штрафы в размере 16 млн 74 тыс. евро наложены на компании AlfaAcciai, Feralpi Holding, Ferriere Nord, Partecipazioni Industriali (Riva Fire) и Valsabbia Investimenti / Ferriera Valsabbia за период с декабря 1989 года по июль 2000 года.

Этот картель уже был предметом двух решений Брюсселя. В декабре 2002 года Еврокомиссия оштрафовала восемь производителей стали и ассоциацию итальянских производителей стали. Далее чередой решений судов и Еврокомиссии штрафы отменялись и опять накладывались.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что "повторное решение основано на общественной заинтересованности в эффективном антикартельном правоприменении". Оно предусматривает исключительную скидку в размере 50% для всех пяти компаний за чрезмерную продолжительность разбирательства, которая не зависела от них.