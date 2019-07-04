Еврокомиссия оштрафовала на 16 млн евро пять итальянских металлургических компаний за картельный сговор

Еврокомиссия в исполнение антимонопольного законодательства ЕС повторно оштрафовала пять итальянских производителей арматурных стержней для железобетона на 16 млн евро за картельный сговор по установлению фиксированных цен.
В опубликованном в четверг коммюнике сообщается, что штрафы в размере 16 млн 74 тыс. евро наложены на компании AlfaAcciai, Feralpi Holding, Ferriere Nord, Partecipazioni Industriali (Riva Fire) и Valsabbia Investimenti / Ferriera Valsabbia за период с декабря 1989 года по июль 2000 года.
Этот картель уже был предметом двух решений Брюсселя. В декабре 2002 года Еврокомиссия оштрафовала восемь производителей стали и ассоциацию итальянских производителей стали. Далее чередой решений судов и Еврокомиссии штрафы отменялись и опять накладывались.
В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что "повторное решение основано на общественной заинтересованности в эффективном антикартельном правоприменении". Оно предусматривает исключительную скидку в размере 50% для всех пяти компаний за чрезмерную продолжительность разбирательства, которая не зависела от них.
Рассуждения о проведении в Азербайджане внеочередных парламентских выборов необоснованны – правящая партия
Армения придает большое значение содействию США в карабахском урегулировании - Пашинян
Неучастие Армении в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку – политическое решение – МИД Азербайджана
Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - $63,55 за баррель
НБКО Caspi Finance объявило о своей ликвидации
Азербайджанские спортсмены-чемпионы II Евроигр в Минске получат призовые в размере около $30 тыс.
В Азербайджане создается Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты
Более двух миллионов российских туристов посетили Анталью за первое полугодие
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США