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Дальнее зарубежье 04.07.2019 19:20

Еврокомиссия оштрафовала на 16 млн евро пять итальянских металлургических компаний за картельный сговор

Еврокомиссия в исполнение антимонопольного законодательства ЕС повторно оштрафовала пять итальянских производителей арматурных стержней для железобетона на 16 млн евро за картельный сговор по установлению фиксированных цен.

В опубликованном в четверг коммюнике сообщается, что штрафы в размере 16 млн 74 тыс. евро наложены на компании AlfaAcciai, Feralpi Holding, Ferriere Nord, Partecipazioni Industriali (Riva Fire) и Valsabbia Investimenti / Ferriera Valsabbia за период с декабря 1989 года по июль 2000 года.

Этот картель уже был предметом двух решений Брюсселя. В декабре 2002 года Еврокомиссия оштрафовала восемь производителей стали и ассоциацию итальянских производителей стали. Далее чередой решений судов и Еврокомиссии штрафы отменялись и опять накладывались.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что "повторное решение основано на общественной заинтересованности в эффективном антикартельном правоприменении". Оно предусматривает исключительную скидку в размере 50% для всех пяти компаний за чрезмерную продолжительность разбирательства, которая не зависела от них.

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Тэги: ЕС, ИТАЛИЯ, КАРТЕЛЬ, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]