Премьер Азербайджана переизбран главой НС Госнефтефонда

Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на заседании в четверг одобрил проект исполнения бюджета фонда за 2018 год, говорится в сообщении ГНФАР.

В ходе заседания Наблюдательный совет (НС) рассмотрел отчет о финансовой деятельности Госнефтефонда в 2018 году, итоги аудита финансовой деятельности, заключение Счетной палаты и вопросы исполнения бюджета фонда за прошлый год.

«С учетом того, что доходы фонда за 2018 год составили 17 млрд 614,1 млн манатов с исполнением на 115%, расходы - 11 млрд 455,6 млн манатов (исполнение на 99,8%), Совет принял решение направить проект исполнения бюджета ГНФАР за 2018 год на утверждение президенту страны», - говорится в сообщении.

НС также признал целесообразным внести изменения в нормативно-правовые документы, регулирующих деятельность ГНФАР, окончательных сроков представления финансовой отчетности и отчетности по исполнению бюджета ГНФАР. «НС также рекомендовал направить эти поправки президенту страны для утверждения», - подчеркивается в информации.

В ходе заседания премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов был избран на пост председателя Наблюдательного совета ГНФАР.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова