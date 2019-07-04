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Финансы 04.07.2019 17:36

Премьер Азербайджана переизбран главой НС Госнефтефонда

Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на заседании в четверг одобрил проект исполнения бюджета фонда за 2018 год, говорится в сообщении ГНФАР.

В ходе заседания Наблюдательный совет (НС) рассмотрел отчет о финансовой деятельности Госнефтефонда в 2018 году, итоги аудита финансовой деятельности, заключение Счетной палаты и вопросы исполнения бюджета фонда за прошлый год.

«С учетом того, что доходы фонда за 2018 год составили 17 млрд 614,1 млн манатов с исполнением на 115%, расходы - 11 млрд 455,6 млн манатов (исполнение на 99,8%), Совет принял решение направить проект исполнения бюджета ГНФАР за 2018 год на утверждение президенту страны», - говорится в сообщении.

НС также признал целесообразным внести изменения в нормативно-правовые документы, регулирующих деятельность ГНФАР, окончательных сроков представления финансовой отчетности и отчетности по исполнению бюджета ГНФАР. «НС также рекомендовал направить эти поправки президенту страны для утверждения», - подчеркивается в информации.

В ходе заседания премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов был избран на пост председателя Наблюдательного совета ГНФАР.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

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Тэги: ГНФАР, БЮДЖЕТ, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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