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Дальнее зарубежье 04.07.2019 20:25

Продюсер "Волка с Уолл-стрит" задержан в Малайзии по подозрению в отмывании денег

Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе "Волка с Уолл-стрит", Риза Азиз был задержан в Малайзии, ему собираются предъявить обвинения в отмывании денег.

Согласно заявлению антикоррупционного управления Малайзии, Риза был задержан в четверг, а затем выпущен под залог, пишет Financial Times. В пятницу ему будут предъявлены обвинения в отмывании денег в суде Куала-Лумпура. Ведомство не раскрыло других деталей.

Риза оказался вовлечен в скандал, связанный с фондом 1MDB, из которого, согласно подсчетам министерства юстиции США, пропали $4,5 млрд. Минюст подозревает, что Риза использовал средства из малазийского государственного фонда, в том числе, чтобы покупать дорогостоящую недвижимость в США и Великобритании и финансировать свою кинокомпанию Red Granite Pictures.

В 2018 году расположенная в США компания выплатила $60 млн для урегулирования претензий американских властей, из которых $57 млн были возвращены в Малайзию.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ПРОДЮСЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]