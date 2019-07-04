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Регион 04.07.2019 19:54

Грузинских оппозиционеров вызвали на допрос в МВД по делу о попытке переворота

Лидеры оппозиционных партий "Победившая Грузия", "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" - Ираклий Окруашвили, Гиги Угулава и Георгий Барамидзе - вызваны на допрос в МВД по делу о беспорядках 20-21 июня в Тбилиси, когда большая группа радикально настроенных молодых людей попыталась штурмовать здание парламента.

В четверг Главная прокуратура переквалифицировало данные события на дело о попытке переворота с целью захвата власти. Прокуратура уже предъявила обвинение в организации и участии в беспорядках у здания парламента депутату Никанору Мелия.

В беседе с журналистами бывший мэр Тбилиси Угулава заявил, что готов дать следствию показания, но в присутствии судьи. Аналогичные заявления сделали Окруашвили и Барамидзе.

МВД уже обратилось в суд для вызова оппозиционеров на допрос. Между тем бывший министр обороны Грузии Окруашвили в настоящее время находится за границей. Собирается выехать из Грузии и Угулава.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, МВД, ОППОЗИЦИЯ, ДОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]