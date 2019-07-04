Грузинских оппозиционеров вызвали на допрос в МВД по делу о попытке переворота

Лидеры оппозиционных партий "Победившая Грузия", "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" - Ираклий Окруашвили, Гиги Угулава и Георгий Барамидзе - вызваны на допрос в МВД по делу о беспорядках 20-21 июня в Тбилиси, когда большая группа радикально настроенных молодых людей попыталась штурмовать здание парламента.
В четверг Главная прокуратура переквалифицировало данные события на дело о попытке переворота с целью захвата власти. Прокуратура уже предъявила обвинение в организации и участии в беспорядках у здания парламента депутату Никанору Мелия.
В беседе с журналистами бывший мэр Тбилиси Угулава заявил, что готов дать следствию показания, но в присутствии судьи. Аналогичные заявления сделали Окруашвили и Барамидзе.
МВД уже обратилось в суд для вызова оппозиционеров на допрос. Между тем бывший министр обороны Грузии Окруашвили в настоящее время находится за границей. Собирается выехать из Грузии и Угулава.
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