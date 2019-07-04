НБКО Caspi Finance объявило о своей ликвидации

ООО "НБКО Caspi Finance" объявило о ликвидации.

«ООО "НБКО Caspi Finance" объявило о своей добровольной ликвидации. Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования компании по адресу город Баку, Насиминский район, улица Салатын Аскеровой, 159», - говорится в объявлении общества.

НБКО Caspi Finance создано в декабре 2012 года. Уставный капитал равен 300 тыс. манатов.

А.Мамедов