НБКО Caspi Finance объявило о своей ликвидации

ООО "НБКО Caspi Finance" объявило о ликвидации.
«ООО "НБКО Caspi Finance" объявило о своей добровольной ликвидации. Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования компании по адресу город Баку, Насиминский район, улица Салатын Аскеровой, 159», - говорится в объявлении общества.
НБКО Caspi Finance создано в декабре 2012 года. Уставный капитал равен 300 тыс. манатов.
А.Мамедов
Рассуждения о проведении в Азербайджане внеочередных парламентских выборов необоснованны – правящая партия
Армения придает большое значение содействию США в карабахском урегулировании - Пашинян
Неучастие Армении в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку – политическое решение – МИД Азербайджана
Азербайджанские спортсмены-чемпионы II Евроигр в Минске получат призовые в размере около $30 тыс.
В Азербайджане создается Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты
Более двух миллионов российских туристов посетили Анталью за первое полугодие
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Грузинских оппозиционеров вызвали на допрос в МВД по делу о попытке переворота
Иран вызвал британского посла из-за задержания танкера близ Гибралтара
Еврокомиссия оштрафовала на 16 млн евро пять итальянских металлургических компаний за картельный сговор
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США