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Финансы 04.07.2019 18:14

НБКО Caspi Finance объявило о своей ликвидации

ООО "НБКО Caspi Finance" объявило о ликвидации.

«ООО "НБКО Caspi Finance" объявило о своей добровольной ликвидации. Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования компании по адресу город Баку, Насиминский район, улица Салатын Аскеровой, 159», - говорится в объявлении общества.

НБКО Caspi Finance создано в декабре 2012 года. Уставный капитал равен 300 тыс. манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НБКО, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]