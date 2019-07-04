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ТЭК 04.07.2019 20:16

Суд Швеции подтвердил решение Стокгольмского арбитража - Литва не получит от Газпрома 1,5 млрд евро переплаты за газ

Апелляционный суд Швеции подтвердил решение Стокгольмского арбитражного суда от 2016 года в споре Литвы и ПАО "Газпром", в соответствии с которым Литва не получит переплату в размере 1,5 млрд евро за проданный ей российский газ.

Литва просила суд Швеции отменить это решение арбитража, обращение Литвы поступило в сентябре 2016 года.

Министерство энергетики подтвердило BNS, что шведский суд в четверг принял решение не аннулировать решение Стокгольмского арбитража.

"Министерство энергетики оценивает решение суда и его мотивы. Только после ознакомления с аргументацией решения и его мотивами можно будет решать, возможны ли и какие возможны дальнейшие действия", - отмечает Минэнерго.

У правительства Литвы была надежда, что стоившее Литве 9 млн евро решение арбитража будет полностью или частично отменено и признано недействительным.

Некоторые юристы ранее скептически оценивали возможности Литвы аннулировать решение арбитража. По их словам, такая возможность носит скорее теоретический характер. Юристы говорили, что таким образом Литва надеется завершить спор с "Газпромом" мирным договором.

Рассмотрев продолжавшийся четыре года спор правительства Литвы и "Газпрома" Стокгольмский арбитраж в июне 2016 года объявил, что не усмотрел вины российской компании, однако признал, что, поставляя газ Литве и владея акциями компании Lietuvos dujos, "Газпром" спровоцировал конфликт интересов.

Литва не смогла вернуть 1,5 млрд евро, которые она считала переплатой за поставленный "Газпромом" в 2004-2012 годах газ.

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Тэги: ЛИТВА, ГАЗПРОМ, СУД, ШВЕЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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