Суд Швеции подтвердил решение Стокгольмского арбитража - Литва не получит от Газпрома 1,5 млрд евро переплаты за газ

Апелляционный суд Швеции подтвердил решение Стокгольмского арбитражного суда от 2016 года в споре Литвы и ПАО "Газпром", в соответствии с которым Литва не получит переплату в размере 1,5 млрд евро за проданный ей российский газ.
Литва просила суд Швеции отменить это решение арбитража, обращение Литвы поступило в сентябре 2016 года.
Министерство энергетики подтвердило BNS, что шведский суд в четверг принял решение не аннулировать решение Стокгольмского арбитража.
"Министерство энергетики оценивает решение суда и его мотивы. Только после ознакомления с аргументацией решения и его мотивами можно будет решать, возможны ли и какие возможны дальнейшие действия", - отмечает Минэнерго.
У правительства Литвы была надежда, что стоившее Литве 9 млн евро решение арбитража будет полностью или частично отменено и признано недействительным.
Некоторые юристы ранее скептически оценивали возможности Литвы аннулировать решение арбитража. По их словам, такая возможность носит скорее теоретический характер. Юристы говорили, что таким образом Литва надеется завершить спор с "Газпромом" мирным договором.
Рассмотрев продолжавшийся четыре года спор правительства Литвы и "Газпрома" Стокгольмский арбитраж в июне 2016 года объявил, что не усмотрел вины российской компании, однако признал, что, поставляя газ Литве и владея акциями компании Lietuvos dujos, "Газпром" спровоцировал конфликт интересов.
Литва не смогла вернуть 1,5 млрд евро, которые она считала переплатой за поставленный "Газпромом" в 2004-2012 годах газ.
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