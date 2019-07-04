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Премьер Пакистана отправится в Вашингтон на переговоры с Трампом

Премьер-министр Пакистана Имран Хан отправится в Соединенные Штаты позднее в этом месяце и проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщают местные СМИ со ссылкой на МИД Пакистана.

"Акцент встречи будет сделан на том, чтобы освежить двусторонние отношения", - отмечается в сообщении.

По данным представителей ведомства, встреча назначена на 22 июля. Визит состоится по приглашению американской стороны.

Эта поездка в США для Хана в качестве премьера Пакистана станет первой по счету.

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Тэги: ПАКИСТАН, США, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]