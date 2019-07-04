Премьер Пакистана отправится в Вашингтон на переговоры с Трампом

Премьер-министр Пакистана Имран Хан отправится в Соединенные Штаты позднее в этом месяце и проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщают местные СМИ со ссылкой на МИД Пакистана.

"Акцент встречи будет сделан на том, чтобы освежить двусторонние отношения", - отмечается в сообщении.

По данным представителей ведомства, встреча назначена на 22 июля. Визит состоится по приглашению американской стороны.

Эта поездка в США для Хана в качестве премьера Пакистана станет первой по счету.