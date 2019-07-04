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Транспорт и связь 04.07.2019 20:50

Lamborghini в I полугодии увеличила продажи автомобилей вдвое за счет Urus

Итальянский производитель суперкаров Automobili Lamborghini S.p.A.в первом полугодии увеличил продажи на 96% благодаря запуску кроссовера Urus.

В результате поставки составили рекордные 4,553 тыс. автомобилей, в том числе 2,693 тыс. машин новой модели, по сравнению с 2,327 тыс. за январь-июнь прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. В нем отмечается также, что за шесть месяцев текущего года продажи превысили показатель за весь 2017 год в целом.

Продажи более чем удвоились в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский и Америка. При этом США остаются крупнейшим рынком для Lamborghini среди отдельных стран, далее следуют Китай (включая Гонконг), Великобритания, Япония и Германия.

В регионе Европа, Ближний Восток, Африка (EMEA) реализация автомобилей увеличилась в январе-июне на 67% - до 1,826 тыс., в Северной и Южной Америке - на 128%, до 1,543 тыс., в Азиатско-Тихоокеанском регионе - более чем вдвое, до 1,184 тыс.

Lamborghini подтвердил прогноз, согласно которому ожидается хороший рост поставок в оставшуюся часть 2019 года.

Lamborghini принадлежит Audi AG, которая является подразделением Volkswagen AG.

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Тэги: ИТАЛИЯ, АВТОМОБИЛИ, КОМПАНИЯ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]