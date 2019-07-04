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Транспорт и связь 04.07.2019 21:23

В Германии запущена сеть мобильной связи стандарта 5G

Сеть мобильной связи пятого поколения (5G) после работы в тестовом режиме стала доступна в Берлине и Бонне, затем она будет запущена в Гамбурге, Дармштадте, Лейпциге и Мюнхене, сообщает Deutsche Welle.

В текущем году около 300 антенн, поддерживающих технологии 5G, будут установлены более чем в 100 точках. До конца 2020 года сеть должна охватить 20 крупнейших городов Германии.

Эксперты видят в пятом поколении мобильной связи ключ к развитию новых технологий, в числе которых автономное вождение и виртуальная реальность.

В середине июня операторы мобильной связи в Германии заплатили свыше 6,5 млрд евро за частоты нового мобильного стандарта. В аукционе по их продаже участвовали Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica и United Internet.

При этом решение об использовании в сети 5G оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei до сих пор не принято, отметил член совета директоров Deutsche Telekom Дирк Вёсснер.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СВЯЗЬ, СЕТЬ, ЗАПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]