Трамп обещал американцам крупнейшие в истории США празднования Дня независимости

Президент США Дональд Трамп, его советник по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь США Майк Помпео поздравили американцев с Днем независимости.

"Счастливого 4 июля!" - написал американский лидер в своем твиттере в четверг, обещав американцам "крупнейшие празднования в истории страны".

"Возможно, даже "борт номер один" пролетит над толпой под громкий рев двигателя. Это все начнется в 18:00, но приходите пораньше. Позднее в 21:00 начнется, мягко говоря, великолепный фейерверк. Я произнесу речь от имени нашей страны", - написал Трамп.

В официальном поздравлении, опубликованном Белым домом, Трамп указал на особую значимость военных для США. "Сегодня свобода продолжает торжествовать в США и по всему миру благодаря службе и самопожертвованию ветеранов и военных нашей страны, которые бесстрашно отвечают зову долга", - говорится в послании Трампа ко Дню независимости.

"Глядя в будущее, мы намерены оставаться непоколебимыми в нашей приверженности охранять свободу для себя и будущих американцев", - заявил Трамп.

С государственным праздником американцев поздравил госсекретарь США Майк Помпео и советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

"С Днем независимости! Я горд прославлять свободу и демократию нашей великой нации", - написал Болтон в своем личном аккаунте.

"Рождение США стало беспрецедентным событием в истории человечества. Сегодня мы прославляем нашу великую страну и принципы свободы, провозглашенные основателями нашей страны в этот летний день в 1776 году. Желаю государственному департаменту США и всем американцам счастливого 4 июля", - присоединился к поздравлениям Помпео.