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Спорт 04.07.2019 18:39

Азербайджанские спортсмены-чемпионы II Евроигр в Минске получат призовые в размере около $30 тыс.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил размеры вознаграждений для азербайджанских спортсменов, занявших призовые места на прошедших в Минске II Европейских играх, а также их тренеров, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, размер премиальных для чемпионов игр составит 50 тыс. манатов или $29,4 тыс. (тренер получит вознаграждение в размере 25 тыс. манатов); за второе место - 30 тыс. манатов или $17,6 тыс. (тренеру – 15 тыс. манатов), за третье место - 20 тыс. манатов или около $11,8 тыс. (тренеру - 10 тыс. манатов).

Помимо этого, вознаграждения также предусмотрены и старшим тренерам национальных команд - в размере, причитающемся личному тренеру спортсмена, показавшего самый высокий результат (один раз).

Как ранее сообщалось, азербайджанские атлеты завоевали 28 медалей на II Европейских играх в Минске. В активе сборной Азербайджана 5 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей.

II Евроигры прошли в Минске с 21 по 30 июня.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОИГРЫ, ПРЕМИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]