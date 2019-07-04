Минэкономразвития поручило PwC выявить административные барьеры для роста производительности труда

PwC подготовит перечень административных барьеров, препятствующих росту производительности труда в РФ, а также постоянную программу по их выявлению и ликвидации.

Заказчиком работы является Минэкономразвития, на конкурсе PwC опередила Высшую школу экономики, следует из материалов портала госзакупок. Цена контракта - 32 млн рублей.

Еще один заказ Минэкономразвития, выигранный PwC - оценка затрат предприятий на преодоление административных барьеров в базовых несырьевых отраслях экономики и оценка возможности снятия или минимизации таких барьеров для предприятий (цена - 33,6 млн рублей). В этом конкурсе соперником PwC помимо ВШЭ была РАНХиГС.

Научно-исследовательская работа по выявлению административно-правовых барьеров, препятствующих росту производительности труда, пройдет в несколько этапов, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития. Исполнителю предстоит разработать научно-обоснованную методологию отбора наиболее значимых и требующих снижения административно-правовых барьеров; провести анализ российской и зарубежной регуляторной среды; оценить влияние на экономику и сравнить затраты на преодоление административных барьеров на предприятиях международного и отечественного рынка; подготовить перечень приоритетных административных барьеров для исключения из регуляторной среды и подготовки соответствующих нормативно-правовых актов Минэкономразвития.

Для проведения "полевого" исследования будут выбраны страны, которые демонстрируют высокий уровень производительности труда и обладают сопоставимой с российской регуляторной средой. Среди рекомендуемых участников исследования - Германия, Франция, Швеция, Норвегия, Дания, Бельгия и другие, сообщили в пресс-службе министерства. Исполнителям предстоит отобрать пять стран, в каждой из которых будет проведен анализ нормативно-правовых систем, программ по снятию и минимизации избыточных нормативно-правовых требований и процедур.

"В рамках оценки затрат на преодоление значимых административных барьеров исследованием будут охвачены не менее 25 зарубежных предприятий в 5 секторах экономики. В то же время предстоит серьезная работа по верификации выявленных барьеров с отраслевыми экспертами и экспертами в сфере умного регулирования. В интервью и выездных фокус-группах примут участие представители зарубежных предприятий, органы исполнительной власти. Соответствующая работа будет проведена и на модельных предприятиях в России", - отметили в министерстве.

Первые предложения по внедрению зарубежных практик в РФ будут подготовлены в ноябре 2019 г., сообщили в пресс-службе.