Иран вызвал британского посла из-за задержания танкера близ Гибралтара

В МИД Ирана вызвали посла Великобритании в Тегеране для дачи пояснений в связи с задержанием иранского танкера вблизи Гибралтара, сообщает в четверг агентство "Мехр".

"После незаконного захвата иранского нефтяного танкера в Гибралтаре королевской морской пехотой Великобритании, посла Великобритании в Тегеране вызвали в министерство иностранных дел", - заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Ранее в четверг стало известно, что власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии. По данным западных СМИ, судно отправилось в Сирию из Ирана.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель затем сообщил, что власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании.

Гибралтар - британская заморская территория, расположенная на юге Пиренейского полуострова. Испания не признает британского суверенитета над Гибралтаром.