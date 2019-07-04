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Регион 04.07.2019 19:39

Иран вызвал британского посла из-за задержания танкера близ Гибралтара

В МИД Ирана вызвали посла Великобритании в Тегеране для дачи пояснений в связи с задержанием иранского танкера вблизи Гибралтара, сообщает в четверг агентство "Мехр".

"После незаконного захвата иранского нефтяного танкера в Гибралтаре королевской морской пехотой Великобритании, посла Великобритании в Тегеране вызвали в министерство иностранных дел", - заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Ранее в четверг стало известно, что власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии. По данным западных СМИ, судно отправилось в Сирию из Ирана.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель затем сообщил, что власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании.

Гибралтар - британская заморская территория, расположенная на юге Пиренейского полуострова. Испания не признает британского суверенитета над Гибралтаром.

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Тэги: ИРАН, БРИТАНИЯ, ПОСОЛ, ТАНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]