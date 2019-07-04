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Регион 04.07.2019 21:06

Почти половина жителей Турции одобряет приобретение у России С-400 - опрос

Около половины населения Турции выступает в поддержку покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в четверг газетой "Хюрриет".

Вопрос, который задавали участникам опроса, звучал следующим образом: "Ввиду возражений со стороны США и НАТО по поводу покупки у России комплекса вооружений, а также угрозы США ввести санкции против Турции, должна ли Турция приобретать С-400 у РФ?"

Согласно данным опроса, проведенного Университетом "Кадир Хас", 44% турок считают, что Анкара должна приобретатьС-400, противоположного мнения придерживаются около 25%. Порядка 31% респондентов заявили, что не определились с ответом.

Опрос также был нацелен на то, чтобы оценить степень осведомленности жителей Турции по вопросу С-400. У них спросили, слышали ли они прежде об С-400, а в случае утвердительного ответа, просили объяснить, что эти системы из себя представляют. Почти половина опрошенных, слышавших об этой системе ПВО, правильно ответила на этот вопрос, указывает "Дейли сабах".

Кроме того, гражданам Турции предлагалось ответить на вопрос о том, какие государства, по их мнению, представляют угрозу для их страны. Им давали возможность назвать несколько государств. В итоге 81% опрошенных заявили, что видят угрозу со стороны США. Этот показатель с прошлого года увеличился примерно на 20 процентных пунктов. Россию в качестве угрозы рассматривают 44,2% респондентов. РФ занимает 12-е место в рейтинге стран с наибольшей, по мнению турок, угрозой. Выше нее в списке оказались Франция, Великобритания и Германия.

Опрос показал, что у жителей Турции в основном позитивное восприятие отношений Анкары и Москвы: 55% респондентов назвали отношения двух стран позитивными.

"Хюрриет" не уточняет, сколько человек приняли участие в исследовании.

Газета напоминает, что на протяжении долгого времени ситуация вокруг приобретаемых Анкарой российских ПВО С-400 остается напряженной.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе, исключением из программы поставок истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за закупок Турцией российских ЗРС С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган между тем заявил, что, как и планируется, С-400 будут поставлены в Турцию в первой половине июля. Сделка предполагает совместное производство комплексов, а также передачу турецкой стороне технологий.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: ТУРЦИЯ, C400, ОТНОШЕНИЕ, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]