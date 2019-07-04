Индия ожидает восстановления роста экономики до 7% в этом фингоду

Индия ожидает восстановления экономического роста с пятилетнего минимума в текущем финансовом году, который начался 1 апреля, на фоне повышения спроса и инвестиций.
Рост реального ВВП прогнозируется на уровне 7%, сообщило министерство финансов в ежегодном экономическом обзоре, который представляется парламенту страны.
В результате Индия может обогнать Китай и вновь стать самой быстрорастущей крупной экономикой мира, отмечает The Financial Times.
"Учитывая макроэкономическую ситуацию и предпринятые правительством структурные реформы, экономика, как ожидается, вырастет на 7% в 2019-2020 фингоду", - говорится в отчете Минфина. Позитивным фактором является в том числе политическая стабильность, в то время как в число рисков входят слабые дожди и низкий экспорт.
В прошлом фингоду индийский ВВП увеличился на 6,8%. Резервный банк Индии в июне ухудшил прогноз роста экономики в этом фингоду до 7% с ранее ожидавшихся 7,2%.
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