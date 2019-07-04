Путин: если США и КНР не договорятся по торговым вопросам, пострадает вся мировая экономика

Россия выступает за достижение договоренностей на торговых переговорах между США и Китаем, которые устроят обе стороны, в противном случае, пострадает вся мировая экономика, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы очень хотим, чтобы была достигнута договоренность, которая устраивала бы обе стороны. Мы не участники этого процесса, но с уверенностью можем сказать, что если договоренность достигнута не будет, - и это не наше мнение, это мнение международных экспертов, крупнейших международных организаций - то мы все пострадаем, вся мировая экономика пострадает", - сказал Путин в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии.
Он подчеркнул, что если все будет продолжаться так, как идет сегодня, на 17% к 2024 году снизится мировая торговля, на 2% снизится мировой ВВП.
"Это будет плохо для всех. Поэтому, мне кажется, нужно сделать все, чтобы договоренности были достигнуты, и политика политически мотивированных ограничений, санкций, введения в одностороннем порядке тарифов должна быть прекращена", - сказал Путин.
Президент РФ заметил, что китайское руководство проявляет гибкость в торговых переговорах с США.
"Я знаю позицию китайского руководства, китайское руководство проявляет достаточно гибкости для того, чтобы выйти на договоренности. Посмотрим, к чему это приведет в реальной жизни", - сказал Путин.
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