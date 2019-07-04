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Регион 04.07.2019 22:09

Глава МИД Ирана назвал заключенное "шестеркой" ядерное соглашение лучшим из всех возможных

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе является лучшим из возможных соглашений, которое могли заключить Тегеран и международные посредники, заявил в интервью газете "Нью-Йорк таймс" министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Она (ядерная сделка - ИФ) была согласована, и все осознавали последствия этого: что возможно, и что нет. Это (СВПД - ИФ) остается лучшим из возможных соглашений по ядерному вопросу", - заявил он.

Зариф отметил, что не боится возможных санкций со стороны США, поскольку не владеет иностранной собственностью.

"Все, кто со мной знаком, знают, что ни у меня, ни у моей семьи нет собственности за пределами Ирана. Лично у меня даже нет банковского счета за пределами Ирана... Поэтому лично у меня нет проблем с возможными санкциями", - заявил он.

Более того, Зариф считает, что если Вашингтон введет против него санкции, то тем самым навредит лишь себе, поскольку лишит себя возможности контакта с ним.

"Единственное последствие - и, вероятно, единственная цель - возможного внесения в санкционный список это ограничение моей способности взаимодействовать (с иностранными коллегами - ИФ). И я сомневаюсь, что от этого кто-нибудь выиграет", - заявил он.

В соответствии с условиями СВПД, заключенного в 2015 году, Иран, в частности, согласился изменить конструкцию реактора в Араке и не производить плутоний. Также Тегеран дал обязательства не строить новых реакторов на тяжелой воде и осуществлять вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов.

В настоящее время судьба соглашения под угрозой. США вышли из него в прошлом году, а Иран ранее в этом году объявил о приостановке выполнения ряда обязательств.

Накануне Зариф заявил, что Тегеран останется приверженным Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), а Европа должна выполнить обязательства по нефти и инвестициям.

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Тэги: ИРАН, США, МИНИСТР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]