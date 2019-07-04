Путин отметил противоречивость заявлений Зеленского, предложил дождаться окончания предвыборной кампании на Украине

Президент РФ Владимир Путин отметил противоречивость заявлений украинского президента Владимира Зеленского по урегулированию на востоке Украины, но призвал дождаться окончания предвыборной кампании в Раду.
"Вновь избранный президент, он, действительно, получил большой мандат доверия от украинского народа, все время говорил о том, что он готов урегулировать эту проблему, готов вступить в диалог со всеми, от кого это зависит. Теперь, будучи в Европе, вдруг объявил, что не хочет разговаривать с сепаратистами, то есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе. Ну, наверное, это тоже как-то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
"Ну, дождемся окончания предвыборной кампании в парламент Украины - посмотрим, что будет происходить в реальной жизни", - добавил он.
Путин подчеркнул, что нельзя все время требовать от России выполнения минских соглашений, даже в той части, которая от России "никак не зависит".
"Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде - он же прямо противоречит минским соглашениям", - сказал президент РФ.
"Ну, почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров: "Когда вы это сделаете?". Мы же не можем это сделать за них. Ну, давайте я издам этот указ - что это будет тогда?" - сказал он.
Также, напомнил он, "надо принять решение по амнистии". "Закон принят - не подписан президентом, а это прямо записано в минских соглашениях", - констатировал Путин.
"Давайте спокойненько разберемся, кто что должен сделать и не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон", - отметил он.
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