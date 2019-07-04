В Кремле подтверждают подготовку саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в середине августа в Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку трехстороннего саммита России, Турции и Ирана по Сирии в середине августа в Турции.
"Такая встреча готовится", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, есть ли в графике президента РФ планы принять участие в саммите, который по заявлениям турецкой стороны планируется провести в середине августа в Турции.
Агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына сообщило, что Турция готовится провести трехсторонний саммит по Сирии при участии России и Ирана в августе.
Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", планируется ли провести четырёхсторонних саммит РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии в Стамбуле в конце августа или начале сентября ответил, что такая возможность "обсуждается".
Последняя четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов РФ, Турции, Франции и канцлера Германии прошла в конце сентября прошлого года также в Стамбуле. Обсуждалась, в частности, ситуация в сирийской провинции Идлиб, а также скорейший запуск работы Конституционного комитета Сирии.
Рассуждения о проведении в Азербайджане внеочередных парламентских выборов необоснованны – правящая партия
Армения придает большое значение содействию США в карабахском урегулировании - Пашинян
Неучастие Армении в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку – политическое решение – МИД Азербайджана
PKN Orlen подала ходатайство в Еврокомиссию о слиянии с Lotos Group
Сервис WebMoney вышел в Узбекистан
Азербайджанские спортсмены-чемпионы II Евроигр в Минске получат призовые в размере около $30 тыс.
В Азербайджане создается Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты
Более двух миллионов российских туристов посетили Анталью за первое полугодие
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США