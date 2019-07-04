Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9186 RUR   0.0269 GBR   2.1395 TRY   0.3029

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.34 1.09 Brent 63.82 1.42

Погода в Баку

  ночь день

Регион 04.07.2019 22:07

В Кремле подтверждают подготовку саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в середине августа в Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку трехстороннего саммита России, Турции и Ирана по Сирии в середине августа в Турции.

"Такая встреча готовится", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, есть ли в графике президента РФ планы принять участие в саммите, который по заявлениям турецкой стороны планируется провести в середине августа в Турции.

Агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына сообщило, что Турция готовится провести трехсторонний саммит по Сирии при участии России и Ирана в августе.

Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", планируется ли провести четырёхсторонних саммит РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии в Стамбуле в конце августа или начале сентября ответил, что такая возможность "обсуждается".

Последняя четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов РФ, Турции, Франции и канцлера Германии прошла в конце сентября прошлого года также в Стамбуле. Обсуждалась, в частности, ситуация в сирийской провинции Идлиб, а также скорейший запуск работы Конституционного комитета Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИРАН, САММИТ


Похожие новости


В Турции определяют, где разместить С-400 - представитель Эрдогана Более двух миллионов российских туристов посетили Анталью за первое полугодие Глава МИД Турции призвал Россию контролировать действия войск Асада в Идлибе Эрдоган заявил о планах провести в начале июля саммит Турции, РФ и Ирана Эрдоган не ожидает отсрочек в поставке Турции С-400 Поставки С-400 Турции начнутся в самое ближайшее время - Мантуров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]