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Регион 04.07.2019 22:23

В Турции определяют, где разместить С-400 - представитель Эрдогана

Министерство обороны Турции вместе с военным командованием рассматривает варианты по размещению российских систем ПВО С-400, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.

"Миннацобороны Турции вместе с командованием армии изучает варианты размещения С-400", - сообщает агентство.

Системы, поставляемые в Турцию, будут активно использоваться, подчеркнул Калын.

Между тем, турецкие СМИ напоминают, что ранее представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что места, где будут развернуты С-400, в целом, уже определены. Однако никаких больше подробностей он не привел.

При этом, по данным источников газеты "Дейли сабах", первая батарея будет размещена на военной базе Акынджи к северо-западу от Анкары. Для развертывания второй батареи будет выбрано "стратегически важное местоположение" на востоке и юго-востоке Турции.

Со своей стороны, ранее на этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на информированные турецкие источники сообщало, что власти Турции считают, что российские системы ПВО С-400 смогут обеспечить защиту Анкаре и Стамбулу.

"Турция рассматривает автономные российские С-400 как превосходящие Patriot и способные защитить столицу Турции, а также коммерческий центр страны - Стамбул", - писал Bloomberg.

В четверг глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что С-400 должны будут поступить в Турцию на следующей неделе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, как и планируется, С-400 будут поставлены в Турцию в первой половине июля. Сделка предполагает совместное производство комплексов, а также передачу турецкой стороне технологий.

Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С/400


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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