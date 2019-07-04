Сервис WebMoney вышел в Узбекистан

Международная система расчетов WebMoney вышла на рынок Узбекистана и представила электронный кошелек в местной валюте (WMY-кошелек), говорится в сообщении компании.

С помощью WMY можно рассчитываться за связь, интернет, коммунальные услуги (не только в онлайне, но и в офлайн-точках по QR-коду). К приему WMY будут подключены глобальные и национальные сервисы. Бизнесу можно будет настроить прием платежей из-за рубежа в иностранных валютах.

Кроме того, WMY можно будет обменять на любые другие титульные знаки системы и расплачиваться в любых интернет-магазинах, принимающих WebMoney.

Эмитентом титульных знаков WMY является банк Turkiston. Статус гаранта системы WebMoney по WMY получила компания из сектора финансовых технологий ООО BrioGroup, известная как разработчик платежной системы OSON.

WebMoney основана в 1998 году, количество зарегистрированных пользователей в настоящее время превышает 39 млн человек.