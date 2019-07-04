Путин заявил о недопустимости военного вмешательства в дела Венесуэлы

Россию беспокоит как внутренняя ситуация в Венесуэле, так и попытки повлиять на нее извне, но военное вмешательство должно быть исключено, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Эту тему мы обсуждали, обсуждали действительно на всех площадках, Венесуэлу я имею в виду. И в Ватикане, и с президентом Итальянской Республики, и с моим коллегой и другом, председателем правительства. Нас всех беспокоит ситуация в Венесуэле", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Он добавил: "В России нас тоже это беспокоит очень. Я имею в виду, что люди страдают, это факт, большое количество беженцев, мигрантов, не от хорошей же жизни люди уезжают. Значит, есть внутренние проблемы. Что нас не менее беспокоит, это вмешательство в венесуэльские проблемы извне и давление извне, которое усугубляет положение граждан Венесуэлы".

Путин подчеркнул, что это недопустимо. "Недопустимо не военное вмешательство, что вообще должно быть абсолютно исключено, но даже какое бы то ни было вмешательство во внутриполитическую жизнь", - сказал президент РФ.