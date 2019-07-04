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Дальнее зарубежье 04.07.2019 22:40

Путин: Ситуация в Венесуэле небезразлична России из-за миллиардных вложений

Россия вложила миллиарды в Венесуэлу, и Москве небезразлично то, как будет происходить нормализация отношений между противоборствующими сторонами в этой стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Да, у нас добрые отношения с президентом Мадуро, и конечно, они сложились уже давно. Мы и военную технику поставляли в эту страну, мы сотрудничаем в экономике, в энергетике. У нас есть там миллиардные вложения, и нам небезразлично, как будет проходить ситуация по нормализации отношений между противоборствующими сторонами", - сказал Путин в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Он рассказал, о чем говорил в ходе переговоров в Риме на всех уровнях.

"Вот лидер оппозиции господин Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу, и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Хорошо, но Господь нам не сообщил о том, как Он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал", - сказал Путин.

Президент добавил: "Поэтому, думаю, нужно вернуться на нашу грешную бренную землю, и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному - к диалогу и к обращению к народу, к избирателям. Нужно идти на выборы, и на выборах решать вопросы будущего развития".

Путин подчеркнул, что Россия приветствует диалог между властями и оппозицией Венесуэлы, который произошел в Норвегии.

"Мы приветствуем диалог, который начался между правительством и оппозицией в Норвегии. Надеемся на то, что без всякого вмешательства извне, а мы знаем об этом, но президент Мадуро неоднократно говорил, что готов к диалогу с оппозицией, в ходе этого диалога будут выработаны приемлемые для всех политических сил этой страны решения, которые приведут к нормализации ситуации", - сказал президент РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПУТИН, ВЕНЕСУЭЛА, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]