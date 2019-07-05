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Происшествия 05.07.2019 09:07

Самолет британской авиакомпании совершил вынужденную посадку в США из-за возгорания на борту

В связи с возгоранием на борту самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, выполнявший рейс 138 по маршруту Нью-Йорк - Лондон, совершил вынужденную посадку в аэропорту Бостона, сообщила полиция американского штата Массачусетс.

По ее данным, загорелось кресло в пассажирском салоне, экипажу удалось самостоятельно справиться с огнем.

Посадка прошла в штатном режиме, никто из 217 пассажиров лайнера не пострадал. Они ждут другого самолета для продолжения полета.

О причинах возгорания не сообщается.

Этот инцидент стал в четверг вторым для бостонского международного аэропорта имени генерала Логана. Несколько ранее самолет американской авиакомпании American Airlines запросил вынужденную посадку в связи с тем, что индикаторы шасси показали проблемы с механизмом. Посадка также прошла без происшествий, сообщают местные СМИ.

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Тэги: США, САМОЛЕТ, ПОЖАР, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]