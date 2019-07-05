В Турции определяют, где разместить С-400 - представитель Эрдогана

Министерство обороны Турции вместе с военным командованием рассматривает варианты по размещению российских систем ПВО С-400, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.
"Миннацобороны Турции вместе с командованием армии изучает варианты размещения С-400", - сообщает агентство.
Системы, поставляемые в Турцию, будут активно использоваться, подчеркнул Калын.
Между тем, турецкие СМИ напоминают, что ранее представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что места, где будут развернуты С-400, в целом, уже определены. Однако никаких больше подробностей он не привел.
При этом, по данным источников газеты "Дейли сабах", первая батарея будет размещена на военной базе Акынджи к северо-западу от Анкары. Для развертывания второй батареи будет выбрано "стратегически важное местоположение" на востоке и юго-востоке Турции.
Со своей стороны, ранее на этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на информированные турецкие источники сообщало, что власти Турции считают, что российские системы ПВО С-400 смогут обеспечить защиту Анкаре и Стамбулу.
"Турция рассматривает автономные российские С-400 как превосходящие Patriot и способные защитить столицу Турции, а также коммерческий центр страны - Стамбул", - писал Bloomberg.
В четверг глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что С-400 должны будут поступить в Турцию на следующей неделе.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, как и планируется, С-400 будут поставлены в Турцию в первой половине июля. Сделка предполагает совместное производство комплексов, а также передачу турецкой стороне технологий.
Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Рассуждения о проведении в Азербайджане внеочередных парламентских выборов необоснованны – правящая партия
Армения придает большое значение содействию США в карабахском урегулировании - Пашинян
Неучастие Армении в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку – политическое решение – МИД Азербайджана
ИПБА направит около 1,4 млн манатов на закупку оборудования, канцтоваров и техгаза
Таможенники Азербайджана изъяли 114 тыс. безакцизных сигарет
Минналогов Азербайджана заплатит свыше 860 тыс. манатов за рекламные услуги
Самолет британской авиакомпании совершил вынужденную посадку в США из-за возгорания на борту
Азербайджанские спортсмены-чемпионы II Евроигр в Минске получат призовые в размере около $30 тыс.
В Азербайджане создается Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Успешно продолжается кампания « Принеси Визу, Получи ВИЗУ»
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США