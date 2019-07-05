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Юнкер побеседовал в Брюсселе со своей возможной преемницей на посту главы Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг провел переговоры в Брюсселе с кандидатом на этот пост, министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен.

"Рад приветствовать Урсулу фон дер Ляйен с распростертыми объятиями в Еврокомиссии. Мы с ней, как с истинной европейкой, на одной волне в том, что касается европейских интересов", - написал Юнкер в своем "Твиттере".

Он также написал на немецком и французском языках, что желает ей успехов и рад тесной работе с ней. К записи он приложил совместные фотографии с германским министром, на одной из которых они запечатлены готовые обнять друг друга, а еще на нескольких - Юнкер обнимает фон дер Ляйен.

Сама фон дер Ляйен написала в "Твиттере", что приехала в Брюссель к Юнкеру за "мудрым советом" перед тем, как, вероятно, сменит его на посту председателя Еврокомиссии на ближайшие пять лет.

Представитель Юнкера Маргаритис Схинас описал их переговоры как "дружескую встречу двух истинных европейцев, давно знакомых друг с другом".

Голосование по кандидатуре фон дер Ляйен запланировано на середину июля.

Урсула фон дер Ляйен родилась в 1958 году в Бельгии, по образованию врач, у нее семеро детей. С 2009 по 2013 год она была министром труда в предыдущем кабинете министров Меркель, с 2013 года занимает пост министра обороны.

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Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССИЯ, ГЛАВА, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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