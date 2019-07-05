Премьер-министр Канады: Трамп поднимал вопрос об арестованных в Китае канадцах на встрече с Си Цзиньпином в Осаке

Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "двадцатки" в Осаке затронул вопрос об освобождении двух канадских подданных, арестованных в КНР, подтвердил премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее распространенную СМИ информацию.

"Могу подтвердить, что господин Трамп говорил с китайским партнером об арестованных канадцах. Это заботит нас здесь, в Канаде, а также вызывает озабоченность у наших союзников по всему миру", - сказал он журналистам.

По словам Трюдо, союзников заботит не только судьба арестованных, но и "поведение Китая по отношению к Канаде".

Сообщение об обсуждении Трампом и Си Цзиньпином вопроса о канадцах накануне опубликовала газета Globe and Mail.

Перед саммитом, как отмечали СМИ, Трюдо обращался к Трампу с просьбой об оказании помощи в освобождении Китаем канадских подданных.

В то же время, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил на брифинге в среду, что наивно считать, что Соединенные Штаты будут пытаться вмешиваться в решение вопроса, касающегося исключительно двухсторонних отношений Китая и Канады.

"Во-первых, надо быть очень наивным, чтобы считать, что давление на Китай со стороны так называемого союзника сработает. Во-вторых, не стоит быть настолько наивным, чтобы считать, что ее (Канады - ИФ) так называемый союзник будет серьезно заниматься выполнением канадского запроса. Он мог заниматься этим только на словах. Дело, в конечном итоге, касается только Китая и Канады", - сказал китайский дипломат.

Власти Китая ранее арестовали двух канадских подданных - Майкла Коврига и Майкла Спавора - по обвинению в шпионаже и краже государственных секретов.

Канадцы называют арест двух своих соотечественников политизированным ответом Пекина на арест в Канаде по запросу Вашингтона финансового директора китайской компании Нuawei Мэн Ваньчжоу. США обвиняют ее в том, что она, якобы, нарушала американские санкции против Ирана.