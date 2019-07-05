Цена нефти Brent слабо растет и торгуется у $63,4 за баррель, WTI дешевеет

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно в ходе азиатской сессии в пятницу.
При этом по итогам недели котировки могут продемонстрировать самое значительное снижение с мая, поскольку опасения относительно объемов мирового спроса на нефть перевесили продление соглашения об ограничении добычи ОПЕК+, отмечают эксперты.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 подорожали на $0,08 (на 0,13%) - до $63,38 за баррель. В четверг их цена опустилась на $0,52 (на 0,81%), составив на закрытие $63,3 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,53 (на 0,92%) - до $56,81 за баррель. В четверг торговые площадки в США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
С начала текущей недели Brent потеряла порядка 5% своей стоимости, WTI - около 3%.
Нефтяной рынок "попал в ловушку между сохранением сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи и угрозой глобальной рецессии", отмечает вице-президент по рыночному анализу Oanda Дин Поплвел.
Последние данные из США, показавшие, что запасы нефти в стране упали меньше прогноза, также усилили опасения по поводу избыточного предложения на рынке, полагает он.
Как сообщалось, резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.
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