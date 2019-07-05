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Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.63 -0.71 Brent 63.30 -0.52

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.07.2019 09:34

Цена нефти Brent слабо растет и торгуется у $63,4 за баррель, WTI дешевеет

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно в ходе азиатской сессии в пятницу.

При этом по итогам недели котировки могут продемонстрировать самое значительное снижение с мая, поскольку опасения относительно объемов мирового спроса на нефть перевесили продление соглашения об ограничении добычи ОПЕК+, отмечают эксперты.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 подорожали на $0,08 (на 0,13%) - до $63,38 за баррель. В четверг их цена опустилась на $0,52 (на 0,81%), составив на закрытие $63,3 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,53 (на 0,92%) - до $56,81 за баррель. В четверг торговые площадки в США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

С начала текущей недели Brent потеряла порядка 5% своей стоимости, WTI - около 3%.

Нефтяной рынок "попал в ловушку между сохранением сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи и угрозой глобальной рецессии", отмечает вице-президент по рыночному анализу Oanda Дин Поплвел.

Последние данные из США, показавшие, что запасы нефти в стране упали меньше прогноза, также усилили опасения по поводу избыточного предложения на рынке, полагает он.

Как сообщалось, резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]