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Дальнее зарубежье 05.07.2019 10:35

Южная Корея не обсуждает с США возобновление работы комплекса Кэсон и туры на гору Кумган

Между Южной Кореей и США не ведутся переговоры о перезапуске закрытого промышленного комплекса Кэсон и возобновлении туров на гору Кумган, сообщило в пятницу министерство по делам объединения двух Корей.

"Как было согласовано в совместной декларации между Югом и Севером (на сентябрьском саммите), промышленный парк Кэсон и туры на гору Кумган возобновятся, как только будут подготовлены условия. Нет никакого соответствующего обсуждения с США", - сказал на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря министерства Ким Ын Хан.

Ранее СМИ предположили, что состоявшаяся в воскресенье встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может подтолкнуть к возобновлению двух приостановленных трансграничных проектов.

Южная Корея закрыла промышленный комплекс Кэсон в 2016 году в ответ на ракетные провокации со стороны КНДР.

Туры на гору Кумган были приостановлены в 2008 году после того, как южнокорейский турист был застрелен северокорейским охранником.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын в 2018 году во время их сентябрьского саммита договорились перезапустить два проекта, когда будут подготовлены соответствующие условия. Ранее в этом году северокорейский лидер заявил, что готов перезапустить эти проекты без каких-либо предварительных условий.

Вашингтон, однако, по-прежнему настороженно относится к возобновлению этих проектов. В США опасаются, что подобные шаги могут подорвать режим глобальных санкций против Пхеньяна в то время, когда ведутся переговоры о денуклеаризации.

В 2018 году отношения между Югом и Севером достигли значительных успехов - Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели три саммита. Однако процесс примирения зашел в тупик, поскольку переговоры о денуклеаризации между КНДР и США достигли незначительного прогресса.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]