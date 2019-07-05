Южная Корея не обсуждает с США возобновление работы комплекса Кэсон и туры на гору Кумган

Между Южной Кореей и США не ведутся переговоры о перезапуске закрытого промышленного комплекса Кэсон и возобновлении туров на гору Кумган, сообщило в пятницу министерство по делам объединения двух Корей.
"Как было согласовано в совместной декларации между Югом и Севером (на сентябрьском саммите), промышленный парк Кэсон и туры на гору Кумган возобновятся, как только будут подготовлены условия. Нет никакого соответствующего обсуждения с США", - сказал на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря министерства Ким Ын Хан.
Ранее СМИ предположили, что состоявшаяся в воскресенье встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может подтолкнуть к возобновлению двух приостановленных трансграничных проектов.
Южная Корея закрыла промышленный комплекс Кэсон в 2016 году в ответ на ракетные провокации со стороны КНДР.
Туры на гору Кумган были приостановлены в 2008 году после того, как южнокорейский турист был застрелен северокорейским охранником.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын в 2018 году во время их сентябрьского саммита договорились перезапустить два проекта, когда будут подготовлены соответствующие условия. Ранее в этом году северокорейский лидер заявил, что готов перезапустить эти проекты без каких-либо предварительных условий.
Вашингтон, однако, по-прежнему настороженно относится к возобновлению этих проектов. В США опасаются, что подобные шаги могут подорвать режим глобальных санкций против Пхеньяна в то время, когда ведутся переговоры о денуклеаризации.
В 2018 году отношения между Югом и Севером достигли значительных успехов - Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели три саммита. Однако процесс примирения зашел в тупик, поскольку переговоры о денуклеаризации между КНДР и США достигли незначительного прогресса.
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