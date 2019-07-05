На грузино-армянской границе возник лесной пожар

В лесном массиве у села Качаган Марнеульского муниципалитета Грузии на границе с Арменией вечером в четверг возник пожар, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

По информации ведомства, горит в основном кустарник. Возгорание началось на армянской стороне, после чего огонь перекинулся и на грузинскую территорию.

"На месте мобилизовано семь пожарно-спасательных бригад, в тушении пожара задействовано до 35 пожарных. По ту сторону границы работы по локализации огня ведут пожарные подразделения Армении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вдоль данной приграничной полосы населенных пунктов нет.

"К настоящему времени ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.