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Регион 05.07.2019 09:36

На грузино-армянской границе возник лесной пожар

В лесном массиве у села Качаган Марнеульского муниципалитета Грузии на границе с Арменией вечером в четверг возник пожар, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

По информации ведомства, горит в основном кустарник. Возгорание началось на армянской стороне, после чего огонь перекинулся и на грузинскую территорию.

"На месте мобилизовано семь пожарно-спасательных бригад, в тушении пожара задействовано до 35 пожарных. По ту сторону границы работы по локализации огня ведут пожарные подразделения Армении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вдоль данной приграничной полосы населенных пунктов нет.

"К настоящему времени ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]