Трамп в своей речи в честь Дня независимости США уделит особое внимание военным и духу американской свободы

Президент США Дональд Трамп, выступая в честь Дня независимости США, подчеркнет особую роль военных США, следует из выдержек речи президента, опубликованных Белым домом.

"Сегодня мы собрались как одна нация с этим особым салютом Америке. Мы чествуем нашу историю, наш народ и героев, которые с гордостью защищают наш флаг - храбрых мужчин и женщин Вооруженных сил Соединенных Штатов!"- обратится к народу Трамп.

Согласно выдержкам, он заявит, что все американцы обладают "поистине исключительным наследием" и являются частью "величайшей истории" - истории Америки.

Президент отметит, что "тот самый американский дух", который помогал основателям США, поддерживал страну на протяжении всей ее истории "по сей день живет в жилах каждого американского патриота".

"Сегодня, как и 243 года назад, будущее американской свободы лежит на плечах мужчин и женщин, готовых ее защищать. Пока мы остаемся верными своему делу, пока мы помним нашу великую историю и пока мы не перестаем бороться за лучшее будущее, не будет ничего, что Америка не сможет сделать", - скажет Трамп.

Президент должен выступить с речью в рамках мероприятий по празднованию Дня независимости США в мемориале Линкольна. Трамп расскажет индивидуально о каждой военной службе - от береговой охраны до морской пехоты.

В рамках этих мероприятий в Вашингтоне, как ожидается, состоится военный парад с участием военной техники, в том числе небольшого количества танков и самолетов.

От 750 до 800 военнослужащих примут участие в праздновании "салюта Америке" в Вашингтоне, сообщил CNN представитель Минобороны. Еще 900 членов Национальной гвардии Вашингтона, которые были активированы для обеспечения контроля за движением и безопасностью на улицах и в системе столичного метро.

На лужайке у Капитолия в 20:00 по местному времени начнется бесплатный концерт, вести который будет известный актер Джон Стэймос. А завершится мероприятие праздничным фейерверком.