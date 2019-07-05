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СНГ 05.07.2019 11:01

Спецпредставитель президента РФ и представители МИД Таджикистана провели консультации по Афганистану

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов принял участие в российско-таджикских консультациях по афганскому вопросу, которые прошли в Душанбе, сообщили в пятницу в управлении информации МИД Таджикистана.

"Заседание проходило на уровне руководителей Управления стран Азии и Африки МИД Таджикистана и Второго департамента стран Азии МИД Российской Федерации. Рассмотрены вопросы, связанные с региональной безопасностью и ситуацией в Афганистане, борьбой с международным терроризмом и экстремизмом", - говорится в сообщении.

В МИД Таджикистана также отметили, что дипломаты обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, а также развитие двустороннего российско-таджикского сотрудничества.

Накануне сообщалось, что в Душанбе спецпредставитель президента РФ по Афганистану встретился с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, РОССИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]