Спецпредставитель президента РФ и представители МИД Таджикистана провели консультации по Афганистану

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов принял участие в российско-таджикских консультациях по афганскому вопросу, которые прошли в Душанбе, сообщили в пятницу в управлении информации МИД Таджикистана.

"Заседание проходило на уровне руководителей Управления стран Азии и Африки МИД Таджикистана и Второго департамента стран Азии МИД Российской Федерации. Рассмотрены вопросы, связанные с региональной безопасностью и ситуацией в Афганистане, борьбой с международным терроризмом и экстремизмом", - говорится в сообщении.

В МИД Таджикистана также отметили, что дипломаты обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, а также развитие двустороннего российско-таджикского сотрудничества.

Накануне сообщалось, что в Душанбе спецпредставитель президента РФ по Афганистану встретился с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.