AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен в связи с ремонтно-строительными работами.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру (+994)55-201-07-98 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 10 июля 2019 года.