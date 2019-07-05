AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.
Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен в связи с ремонтно-строительными работами.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру (+994)55-201-07-98 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 10 июля 2019 года.
Рассуждения о проведении в Азербайджане внеочередных парламентских выборов необоснованны – правящая партия
Армения придает большое значение содействию США в карабахском урегулировании - Пашинян
Неучастие Армении в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку – политическое решение – МИД Азербайджана
ИПБА направит около 1,4 млн манатов на закупку оборудования, канцтоваров и техгаза
Таможенники Азербайджана изъяли 114 тыс. безакцизных сигарет
Минналогов Азербайджана заплатит свыше 860 тыс. манатов за рекламные услуги
Самолет британской авиакомпании совершил вынужденную посадку в США из-за возгорания на борту
Азербайджанские спортсмены-чемпионы II Евроигр в Минске получат призовые в размере около $30 тыс.
В Азербайджане создается Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Падение заказов промпредприятий ФРГ в мае сильно превзошло прогноз
Загрузка С-400 в самолеты для отправки в Турцию намечена на 7 июля - ТВ
Дачные участки начало подтапливать под бурятским Закаменском, эвакуированы 12 человек
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США