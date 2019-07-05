Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9186 RUR   0.0269 GBR   2.1395 TRY   0.3029

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.63 -0.71 Brent 63.30 -0.52

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.07.2019 11:32

Дачные участки начало подтапливать под бурятским Закаменском, эвакуированы 12 человек

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Воды реки Джида подтопили дачные участки в 1 км от города Закаменск в республике Бурятия, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике в пятницу.

Вода стоит в 10 огородах. Всего в зоне возможного подтопления находятся 20 дачных домов. Жителям рекомендовано покинуть эту зону, им оказана помощь в переезде в Закаменск, перевезено 12 человек.

На случай ухудшения обстановки подготовлены пункты временного размещения.

Региональный главк взял на контроль гидрологическую обстановку в Закаменском и Джидинском районах, туда направили межведомственную рабочую группу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БУРЯТИЯ, ДОМА, ПОДТОПЛЕНИЕ


Похожие новости


Самолет МЧС Бе-200 прибыл в Бурятию для тушения леса Более 8 тыс. га тайги горит в Бурятии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]