Дачные участки начало подтапливать под бурятским Закаменском, эвакуированы 12 человек

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Воды реки Джида подтопили дачные участки в 1 км от города Закаменск в республике Бурятия, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике в пятницу.

Вода стоит в 10 огородах. Всего в зоне возможного подтопления находятся 20 дачных домов. Жителям рекомендовано покинуть эту зону, им оказана помощь в переезде в Закаменск, перевезено 12 человек.

На случай ухудшения обстановки подготовлены пункты временного размещения.

Региональный главк взял на контроль гидрологическую обстановку в Закаменском и Джидинском районах, туда направили межведомственную рабочую группу.