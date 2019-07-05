Samsung оценивает падение прибыли во втором квартале в 56%

Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель смартфонов и полупроводников, прогнозирует падение операционной прибыли во втором квартале примерно на 56% из-за слабого спроса на чипы памяти.
Ожидается, что она будет находиться в диапазоне от 6,4 трлн вон до 6,6 трлн вон ($5,47-5,64 млрд) по сравнению с 14,87 трлн вон за тот же период годом ранее.
Выручка, согласно предварительной оценке, составила 55-57 трлн вон против 56 трлн вон в апреле-июне прошлого года.
Аналитики в среднем оценивают прибыль компании на уровне 6,01 трлн вон при выручке в 54,6 трлн вон, свидетельствуют данные S&P Global Market Intelligence.
Samsung обнародует окончательную квартальную отчетность позднее в этом месяце.
В первом квартале текущего года компания получила операционную прибыль в размере 6,23 трлн вон, выручку - 52,39 трлн вон.
Котировки акций Samsung снизились на 1% по итогам торгов в пятницу. С начала года капитализация компании выросла на 17,7% и составляет около 308,4 трлн вон.
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