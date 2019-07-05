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ТЭК 05.07.2019 10:55

Газпром подтвердил начало добычи на Южно-Киринском месторождении в 2023г

ПАО "Газпром" планирует в 2023 году завершить строительство производственных объектов для эксплуатации Южно-Киринского газоконденсатного месторождения проекта "Сахалин-3", сообщил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко журналистам в пятницу.

"В 2023 году будут завершены производственные объекты на Южно-Киринском месторождении, начнется его эксплуатация, и появится газ", - сказал он после совещания с зампредседателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, который находится на Сахалине с рабочей поездкой.

Южно-Киринское газоконденсатное месторождение открыто в 2010 году. Согласно последнему отчету, текущие запасы газа составляют по сумме промышленных категорий С1+С2 - 814,5 млрд кубометров. В 2015 году месторождение попадало под секторальные санкции США.

Согласно утвержденной техсхеме, на месторождении предполагается добывать 21 млрд кубометров газа в год (фонд эксплуатационных скважин - 37 единиц). Достижение проектной мощности предусматривается на 11-й год разработки. Начало добычи ожидается в 2023-2024 годах.

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Тэги: РОССИЯ, САХАЛИН, ГАЗПРОМ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]