Газпром подтвердил начало добычи на Южно-Киринском месторождении в 2023г

ПАО "Газпром" планирует в 2023 году завершить строительство производственных объектов для эксплуатации Южно-Киринского газоконденсатного месторождения проекта "Сахалин-3", сообщил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко журналистам в пятницу.
"В 2023 году будут завершены производственные объекты на Южно-Киринском месторождении, начнется его эксплуатация, и появится газ", - сказал он после совещания с зампредседателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, который находится на Сахалине с рабочей поездкой.
Южно-Киринское газоконденсатное месторождение открыто в 2010 году. Согласно последнему отчету, текущие запасы газа составляют по сумме промышленных категорий С1+С2 - 814,5 млрд кубометров. В 2015 году месторождение попадало под секторальные санкции США.
Согласно утвержденной техсхеме, на месторождении предполагается добывать 21 млрд кубометров газа в год (фонд эксплуатационных скважин - 37 единиц). Достижение проектной мощности предусматривается на 11-й год разработки. Начало добычи ожидается в 2023-2024 годах.
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