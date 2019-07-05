Минналогов Азербайджана заплатит свыше 860 тыс. манатов за рекламные услуги

Министерство налогов Азербайджана заплатит двум компаниям 863 тыс. 584,18 манатов за рекламные услуги, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.
"Минналогов заключило контракт с компанией Maxmedia договор на сумму 534 тыс. 983,68 манат за подготовку графических и видео- материалов, обучающих видеоматериалов и репортажей, размещение рекламы в социальных сетях, а также дизайнерских и прочих работ", - сказали в министерстве.
Кроме того, министерство заключило договор на сумму 328 тыс. 600,5 манатов с компанией Innova на размещение наружной рекламы.
А.Мамедов
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