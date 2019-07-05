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Бизнес и законодательство 05.07.2019 11:06

Минналогов Азербайджана заплатит свыше 860 тыс. манатов за рекламные услуги

Министерство налогов Азербайджана заплатит двум компаниям 863 тыс. 584,18 манатов за рекламные услуги, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.

"Минналогов заключило контракт с компанией Maxmedia договор на сумму 534 тыс. 983,68 манат за подготовку графических и видео- материалов, обучающих видеоматериалов и репортажей, размещение рекламы в социальных сетях, а также дизайнерских и прочих работ", - сказали в министерстве.

Кроме того, министерство заключило договор на сумму 328 тыс. 600,5 манатов с компанией Innova на размещение наружной рекламы.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИННАЛОГОВ, РЕКЛАМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]