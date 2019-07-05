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05.07.2019 11:20

Успешно продолжается кампания « Принеси Визу, Получи ВИЗУ»

Успешно продолжается кампания ОАО «АтаБанк» «Принеси Визу, Получи ВИЗУ» стартовавшая в мае и подарившая участникам множество пластиковых карт. В рамках кампании клиенты, которые имеют действительные визы для поездок за рубеж, получат возможность получить бесплатную пластиковую карту Visa Classic или Visa Gold от ОАО «АтаБанк». Для участия достаточно прийти в наиближайший филиал или отделение банка с удостоверением личности и заграничным паспортом и показать свою действительную визу сотруднику банка. В зависимости от страны путешествия и продолжительности визы участнику будет подарена карточка Visa Classic или Visa Gold.

Хотелость бы напомнить, что карты Visa Classic и Visa Gold могут быть открыты только в долларах и евро. С помощью этих карт можно легко и безопасно проводить платежи как внутри страны, так и зарубежом.

Кампания предназначена только для физических лиц и продлится до 31 октября 2019 года.

Карты Visa используются почти в 200 странах и имеют разные преимущества. С помощью этих карт клиенты могут совершать внутренние и международные торговые операции через POS-терминалы или в режиме онлайн и могут осуществлять различные банковские операции с помощью AtaNet, интернет и мобильного банкинга ОАО «АтаБанк».

Пользователи WhatsApp/Telegram могут, написав на номер 050 9999136 или посетив интернет страницу банкаhttps://atabank.com/ru/, оперативно получить информацию о кампании и картах Visa.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]