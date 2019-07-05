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СНГ 05.07.2019 13:31

Казахстанский фонд "Самрук-Казына" планирует выпустить облигации на $783 млн

Совет директоров фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" принял решение разместить купонные облигации без обеспечения на 300 млрд тенге (более $783 млн по текущему курсу - ИФ), говорится в сообщении фонда на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

"АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" сообщило KASE о решении совета директоров от 3 июля 2019 года о привлечении займа на сумму 300 млрд тенге путем размещения двенадцатого выпуска облигаций общества", - говорится в сообщении.

"Самрук-Казына" планирует выпустить 300 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. тенге каждая.

Агентству "Интерфакс-Казахстан" пока не удалось получить комментарий в фонде.

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" создано в 2008 году. Под управлением фонда находятся крупнейшие стратегические компании страны, среди которых Air Astana, "Казахтелеком", "Казатомпром", "КазМунайГаз", "Казпочта" и другие.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САМРУК, ОБЛИГАЦИИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]