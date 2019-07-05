Совет директоров фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" принял решение разместить купонные облигации без обеспечения на 300 млрд тенге (более $783 млн по текущему курсу - ИФ), говорится в сообщении фонда на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

"АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" сообщило KASE о решении совета директоров от 3 июля 2019 года о привлечении займа на сумму 300 млрд тенге путем размещения двенадцатого выпуска облигаций общества", - говорится в сообщении.

"Самрук-Казына" планирует выпустить 300 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. тенге каждая.

Агентству "Интерфакс-Казахстан" пока не удалось получить комментарий в фонде.

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" создано в 2008 году. Под управлением фонда находятся крупнейшие стратегические компании страны, среди которых Air Astana, "Казахтелеком", "Казатомпром", "КазМунайГаз", "Казпочта" и другие.