РФ запустит процесс ратификации Парижского соглашения по климату до сентября 2019г

Вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание, посвященное ратификации Россией Парижского соглашения по климату. Предполагается, что процесс ратификации будет запущен до 1 сентября этого года.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, на совещании была выработана консолидированная позиция всех заинтересованных ведомств о необходимости присоединения к соглашению.

По итогам обсуждения Гордеев дал поручение Минприроды совместно с МИД России до 1 сентября внести в правительство проект федерального закона "О ратификации Парижского соглашения по климату". Профильным ведомствам поручено ускорить разработку и согласование проекта стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, включающую в том числе цели РФ по сокращению антропогенных выбросов и увеличению их поглощения на период до 2050 года.

Как заявил вице-премьер, Россия неоднократно обозначала свою позицию по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году до уровня не более 75% относительно показателей 1990 года, в том числе с учетом поглощающей способности лесов. "Теперь необходимо активно включаться в работу, чтобы озвученное руководством страны политическое решение о поддержке Парижского соглашения по климату реализовать в короткие сроки и запустить процесс ратификации документа до начала Всемирного климатического саммита, запланированного на сентябрь 2019 года", - сказал он.

Как отмечалось на совещании, меры, принимаемые Россией на национальном уровне по ограничению выбросов парниковых газов, повышению энергоэффективности и сохранению экологического благополучия, абсолютно соответствуют нормам Парижского соглашения. Ратификация документа также даст России дополнительные возможности участвовать во всех переговорных процессах и защищать свои интересы на международных площадках, определяющих правила снижения выбросов углекислого газа и разрабатывающих соответствующие документы. Сейчас структура выбросов парниковых газов в России соответствует среднемировой.

Согласно Парижскому соглашению по климату, для предотвращения необратимых последствий человечеству необходимо удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5-2 градусов по Цельсию по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. На сегодняшний день 185 стран из 197 уже ратифицировали документ.

По информации Минэкономразвития, подготовленной к совещанию, в мире происходят глобальные изменения, связанные с климатической повесткой, которые достаточно существенно отражаются на вопросах экономики. Передовые страны постепенно переходят на модель низкоуглеродного развития путем постоянного мониторинга и стимулирования снижения выбросов парниковых газов в разных отраслях.

Рост концентрации парниковых газов в атмосфере приводит к постепенному повышению температуры на земле - за последние 40 лет температура на планете выросла примерно на 1 градус. Увеличению мировых объемов выбросов парниковых газов способствует растущий спрос на электроэнергию: за последние 20 лет он вырос почти на 85%, и тенденция к увеличению сохраняется. К 2040 году рост потребления электроэнергии составит от 54% до 80% по сравнению с 2015 годом.