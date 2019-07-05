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Дальнее зарубежье 05.07.2019 14:40

Промышленные компании ФРГ будут увеличивать число сотрудников с неполным рабочим днем - опрос

Германская промышленность ожидает роста числа сотрудников, работающих неполный рабочий день, свидетельствуют результаты опроса Мюнхенского института экономических исследований (IFO).

Он показал, что 8,5% компаний в перерабатывающей промышленности страны планируют в ближайшие три месяца перейти на неполный рабочий день. Это самый высокий показатель с 2013 года, отмечает Deutsche Welle.

В конце 2017 года неполный рабочий день был в планах у рекордно низкого числа предприятий перерабатывающей промышленности - 0,4%. С тех пор этот показатель почти непрерывно рос, достигнув летом 2018 года отметки в 2,6%.

"Ослабление темпов экономического роста начинает сказываться на рынке труда", - комментирует результаты исследования Тимо Вольмерсхойзер из IFO. По его словам, промышленность ФРГ с середины 2018 года находится в рецессии, и неполный рабочий день - один из вариантов сохранения рабочих мест в сложные для экономики времена.

Кроме того, по результатам опроса, компании в ближайшие три месяца планируют уволить больше людей, чем принять на работу.

По данным Федерального агентства по трудоустройству, в апреле этого года переход на неполный рабочий день затронул почти 44 тыс. человек по сравнению с 13 тыс. человек за тот же месяц 2018 года. Газета Suddeutsche Zeitung сообщает, что в феврале 2019 года дополнительные выплаты от государства в связи с переводом на неполный рабочий день получали 44,5 тыс. человек.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, РАБОТА, ГРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]