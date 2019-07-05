Путин рассказал о любимых писателях понтифика - Достоевском и Толстом

Папа Римский Франциск считает своими любимыми писателями Федора Достоевского и Льва Толстого и напутствует священникам изучить их произведения.

В этом понтифик признался в ходе состоявшейся накануне в Ватикане встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, а Путин с разрешения папы Франциска рассказал на обеде с участием представителей российско-итальянского форума гражданских обществ.

"Нас связывают давние глубокие культурные связи (...) Должен сказать, что мы затрагивали эту тему и в разговоре с папой Римским, и понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из книг, которая всегда у него на столе, - это классика русской литературы, это и Достоевский, и Толстой", - сказал президент.

"Вообще он сказал даже больше. "Я, - говорит, - говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священникам", - вспомнил Путин.

По его мнению, "это говорит о наших общих глубоких духовных корнях, и именно поэтому с таким успехом проходят наши мероприятия в гуманитарной сфере".

Вспомнив итальянскую пословицу "искренность в отношениях - залог настоящей дружбы", Путин подчеркнул, что "именно это качество - прямоту, открытость для диалога и сотрудничества - мы (россияне) всегда ценим в наших итальянских партнерах".

Со своей стороны премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что "мы должны продолжать следовать по этому пути дружбы, потому что наша дружба является той тканью, на которой мы рисуем путь нашего дальнейшего сотрудничества - между нашими компаниями, между нашими гражданскими обществами".

Конте признал, что Италия находится "сейчас в достаточно сложной ситуации, особенно если рассматривать ее через призму Евросоюза, вызванной жестким отношением, проявляемым в отношении РФ".

"Но наше правительство остается открытым к возможности переговоров, и гражданские общества двух наших стран продолжают вести этот диалог с таким же большим энтузиазмом, сохраняя живым тот дух диалога, взаимной любви, который всегда отличал отношения наших двух народов", - сказал итальянский премьер.