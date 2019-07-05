В МИД Украины определились с замещающими пост главы ведомства на время отпуска Климкина

На время пребывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина в "политическом" отпуске руководство МИД будет возложено на заместителя министра по вопросам евроинтеграции Елену Зеркаль, но во время ее командировки исполнять обязанности будет замглавы внешнеполитического ведомства Егор Божок.

"Планируется, что на время пребывания министра Климкина в отпуске руководство МИД будет возложено на замминистра по вопросам европейской интеграции Зеркаль. Во время заграничной командировки Зеркаль с 3 по 5 июля руководство МИД будет осуществлять заместитель министра Божок", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства в пятницу утром.

Президент Украины Владимир Зеленский после своего вступления в должность направил в Раду представление об отставке Климкина с поста главы МИД. Однако Рада отказалась утвердить отставку нынешнего министра иностранных дел Украины.

В начале июля Зеленский внес в Раду повторное представление на увольнение Климкина.

2 июля глава МИД заявил, что уходит в отпуск, который назвал "политическим".