Землетрясение в Калифорнии не причинило серьезных разрушений - СМИ

Из районов американского штата Калифорния, ранее подвергнувшихся удару мощного землетрясения, не поступало информации о серьезных разрушениях и о пострадавших, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Однако пожарная служба округа Керн, где находился эпицентр землетрясения, заявила, что в городе Риджкрест из-за утечки газа загорелись два дома.

Также сообщается о незначительных разрушениях и повреждениях на дорогах. В связи с возможностью повторных подземных толчков эвакуированы пациенты больницы "Риджкрест Риджинал".

Департамент полиции Лос-Анджелеса в свою очередь сообщил, что обращений в экстренную службу не было.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил на своей странице в Twitter, что ситуация в пострадавших районах находится под контролем властей.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге штата Калифорния, сообщила накануне Геологическая служба США.

Эпицентр залегал на глубине около 8,7 км в районе округа Сан-Бернардино. Землетрясение произошло в 17:33 по всемирному координированному времени (21:33 ). Происшествие затронуло более 2 тыс. человек.

Жители региона отмечают, что это самое сильное землетрясение за последние 20 лет.